Допустимая порция клубники для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет в среднем 250-300 г в день. Об этом сообщила ТАСС главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

"Калорийность клубники относительно невысокая - 34 ккал на 100 г, а содержание природных сахаров в спелой ягоде чуть менее 6 г. Несмотря на полезные свойства и невысокую калорийность, клубнику не рекомендуется употреблять в чрезмерных количествах. Порция для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет в среднем 250-300 г в день", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, из-за довольно высокого содержания органических кислот клубнику не рекомендуется употреблять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, в период обострения. Аллергия на клубнику также является абсолютным противопоказанием для ее употребления.

Стародубова отметила, что клубника богата витаминами и минеральными веществами, отличается высоким содержанием витамина С: в 150 г клубники содержится примерно суточная норма потребления этого витамина. Также ягода богата фолиевой кислотой (витамин В9), содержит витамин Е и каротиноиды - предшественники витамина А. Клубника богата и различными минеральными веществами, калием, магнием, цинком, кремнием. Полезна ягода и для здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию антоцианов, которые придают спелой клубнике ярко-алый цвет.

"А содержание пищевых волокон, в 100 г клубники их содержится примерно 10% от суточной нормы потребления для взрослого человека, оказывает благоприятное влияние на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта и способствует нормализации липидного обмена", - подчеркнула диетолог.

Врач рекомендует чередовать клубнику с другими сезонными ягодами, фруктами и овощами.

"Клубника, малина, черешня, черника, голубика, облепиха, смородина, брусника и клюква - чем разнообразнее, тем лучше. Каждый из видов ягод обладает своими уникальными свойствами, но все они источники незаменимых пищевых веществ, витаминов и полифенолов, минеральных веществ", - пояснила Стародубова.

В заключение она предостерегла от покупки клубники и других продуктов в местах несанкционированной торговли.