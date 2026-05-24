Врач назвал самое полезное мороженое

Классический сливочный пломбир и фруктовый сорбет на природных загустителях из-за сбалансированного состава считаются самыми полезными для здоровья видами мороженого. Однако злоупотреблять ими в жаркую погоду не стоит из-за калорийности и высоких рисков переохлаждения, сообщила ТАСС главный врач городской поликлиники №220 Анна Косенкова.

"Из всех видов мороженого классический пломбир наиболее сбалансирован. В нем содержится натуральный жир, белок и меньше сахара по сравнению с фруктовым льдом, где одна "ледяная сладость".

Полезным можно назвать фруктовый сорбет на пектине или агар-агаре. Он подходит для тех, кто не переносит лактозу", - сказала Косенкова.

На первом месте в составе мороженого должны находиться молоко или сливки, сливочное масло, сухие молочные вещества, натуральные загустители (агар-агар, пектин), а также натуральные ароматизаторы (ванилин, шоколад, ягоды).

"Не следует покупать десерт, если он содержит растительные жиры (пальмовое, кокосовое масло), в таком случае это будет уже не мороженое, а молочный продукт с заменителем молочного жира. Также недопустим в составе длинный список Е-добавок, стабилизаторы, глюкозно-фруктозный сироп, искусственные красители", - отметила собеседница агентства.

В целом, по ее словам, врачи положительно относятся к мороженому, поскольку в нем содержится кальций и белок, а после употребления лакомства можно почувствовать прилив энергии за счет легкоусвояемых углеводов, повышение уровня серотонина, улучшение настроения. В жару этот десерт помогает избежать перегрева. Однако, выбирая мороженое, стоит учитывать его калорийность, а также содержание сахара внутри. По этой причине не рекомендуется употреблять фруктовый лед, в котором содержится большое количество сахаров и красителей, а также веганское мороженое (на кокосовом/миндальном молоке), в состав которых помимо вредных сахарозаменителей часто добавляют стабилизаторы.

Жирные сорта мороженого могут быть опасны при проблемах с желчным пузырем и поджелудочной железой.

"Также абсолютными противопоказаниями к употреблению мороженого являются ожирение, сахарный диабет, хронический панкреатит, холецистит, гастрит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, склонность к ангинам", - добавила собеседница агентства.

В заключение она напомнила, что в жаркую погоду злоупотреблять холодным лакомством не рекомендуется. Резкое переохлаждение может грозить снижением иммунитета, возрастает риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. Для здорового взрослого человека допустимая порция лакомства составляет это 100-120 г (стандартный "стаканчик" или небольшое эскимо), не чаще двух-трех раз в неделю.