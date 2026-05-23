Кардиолог рассказала, что фитнес-браслеты могут ошибаться при подсчете калорий

Умные устройства, измеряющие показатели физической активности, обладают несколькими преимуществами, однако могут ошибаться при подсчете калорий на 30-60%. Точность замеров зависит от сочетания технологических и физиологических факторов, сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы Оксана Синенкова.

"На первый взгляд, фитнес-браслеты и смарт-часы кажутся идеальным инструментом для контроля за нашим здоровьем, но, как врач, я считаю важным подчеркнуть не только их преимущества, но и потенциальные риски. Точность замеров зависит от сочетания технологических и физиологических факторов, а алгоритмы браслетов не учитывают особенности метаболизма, поэтому при подсчете калорий ошибаются на 30-60%. Основными причинами погрешностей являются физическая активность, плотность прилегания, индивидуальные особенности человека, технические ограничения", - сказала собеседница агентства.

Кардиолог пояснила, что во время интенсивных тренировок движения руки и работа мышц искажают сигнал, в результате даже в состоянии покоя пульс может сильно завышаться или занижаться. Кроме того, на точность измерений влияют пигментация кожи, наличие татуировок, пониженная температура запястья. Влияние может оказать слишком свободный или тугой ремешок, влага и загрязнения на датчике.

Эксперт подчеркнула, что фитнес-браслеты и умные часы активно используют до 35-40% взрослого населения в крупных городах, а среди молодежи 18-35 лет этот процент почти достигает 50%. По ее словам, помимо недостатков в виде погрешностей измерений ряда показателей, умные устройства обладают и преимуществами, к которым можно отнести базовый мониторинг, мотивацию к активности, отслеживание прогресса.