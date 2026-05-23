Почему после восьми часов сна остаётся чувство усталости

Даже после восьми часов сна многие просыпаются разбитыми, с «туманом» в голове. Врач-эндокринолог Артур Печерица объяснил, что чаще всего причина — хронический недосып, стресс и сбитый режим.

По словам эксперта, организму нужна не только продолжительность сна, но и его регулярность. При позднем отходе ко сну и частой смене режима накапливается «сонный долг». Гаджеты перед сном нарушают выработку мелатонина, а хронический стресс ухудшает качество сна.

«Отдельно отмечу синдром обструктивного апноэ сна — периодические остановки дыхания. Это сопровождается храпом, утренними головными болями и дневной сонливостью», — добавил специалист в беседе с Life.ru.

Также причинами могут быть гипотиреоз, диабет, дефицит железа и витаминов.

