Чем опасен отказ от проветривания

Душный и спёртый воздух в помещении или транспорте способен вызывать кислородное голодание и снижать концентрацию внимания. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала невролог и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По словам врача, основная опасность длительного нахождения в духоте — замедление всех реакций организма.

Как пояснила специалист, в помещении становится душно, когда в нём нет движения воздуха, влажность поднимается выше 40% и растёт концентрация углекислого газа. В таких условиях поступление кислорода в кровь снижается, что сказывается на работе всех систем, но в первую очередь страдают головной мозг и сердце.

«Из-за этого снижается концентрация внимания, все реакции становятся замедленными. В жарком и душном помещении может повышаться артериальное давление и частота сердечных сокращений», — предупредила Демьяновская.

Кроме того, под удар попадают система дыхания и местный иммунитет. Горячий и сухой или влажный, но спёртый воздух агрессивно воздействует на слизистую оболочку дыхательных путей. Это состояние парализует работу специальных ворсинок эпителия, которые в норме должны «эвакуировать» пыль, вирусы и бактерии. Плохо может стать даже тем, у кого со здоровьем всё в порядке, подчеркнула невролог.

