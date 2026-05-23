В чем заключается польза сладкого и каким десертам отдать предпочтение

Сладости и сахаросодержащие десерты — неизменные спутники чаепития и способ поднять настроение за счет особого вкуса и эстетичного вида. Однако их переизбыток может привести к набору веса и проблемам с уровнем сахара в крови. Могут ли сладости быть полезными для организма и стоит ли включать их в рацион, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Все хорошо в меру

По ее словам, это зависит от количества сладкого и от того, как человек питается в целом, какое у него состояние здоровья, сколько он тратит энергии.

— Сейчас так много говорят негативного о сладостях, потому что мы просто их переедаем. Мы уже привыкли ко вкусу сахара и даже не замечаем, что он может быть в колбасе в виде крахмала, или в смузи, или в соусе, — перечислила диетолог.

Сахар, который ко всему прочему калориен, стимулирует выработку гормонов удовольствия, без него все становится «невкусным», и мозг привыкает к этому.

— К тому же человек сейчас тратит очень мало калорий, в отличие от своих предков. Все процессы механизированы и автоматизированы, ему даже не нужно тратить их на обогрев — везде тепло: и в квартирах, и в машинах, и в других местах, — добавила эксперт.

Во всех продуктах очень много добавленного сахара. При этом в наше время люди стали есть больше фруктов, хотя раньше они были в некотором дефиците. Сейчас же их выращивают везде, а это — тот же сахар.

— Десерты, которые мы едим, — это же буквально сахарный концентрат. Есть сладости хорошо для выработки гормонов удовольствия, но в меру. Нет ничего плохого ни в еде, ни в еще каких-то моментах, которые позволяют получать дофамин, — успокоила собеседница «ВМ».

Какие сладости несут пользу

Раньше люди потребляли сахар в основном из ягод, меда, фруктов. Сейчас человеку предоставлен намного больший выбор сладкого. Но и в этом разнообразии можно найти полезные десерты.

— Например, пастила или зефир, мармелад и различные сорбеты. Лучше, конечно, если они будут натуральными и без большого добавления сахара — в них сохраняются пектины, коллаген, которые довольно полезны. Но все должно быть в меру, — порекомендовала Соломатина.

Человек может съесть и виноград, в котором много сахара. Но в то же время в этой ягоде содержатся клетчатка, витамины, антиоксиданты. Поэтому по сравнению с кусочком торта или пирожком из сети фастфуда такой перекус будет намного полезнее.

— Можно есть темный шоколад, желательно, чтобы в нем было не менее 60 процентов какао. Он тоже имеет антиоксидантное свойство. Или, например, имбирь в сахаре — много не съешь, но тем не менее в нем есть пищевые волокна, — перечислила диетолог.

Еще один вариант полезной сладости — финики, в которых есть хром. Этот элемент обеспечивает своеобразную «сцепку» для глюкозы, которая улучшает ее проникновение в клетку и не будет повышать ее уровень в крови.

— Такие сладости в небольшом количестве полезны и не сильно калорийны, если считать общую калорийность. При разумном подходе ничего страшного не случится, — заверила Соломатина.

