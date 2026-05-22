Назван главный аллерген июня

Многие россияне, страдающие сезонной аллергией, ошибочно полагают, что с окончанием цветения берёзы их самочувствие в июне улучшится. Однако тёплый месяц часто приносит не передышку, а смену аллергена. Об этом рассказала изданию RT врач-аллерголог-иммунолог Анна Усачёва.

© N24.ru

По её словам, в мае в средней полосе главным раздражителем остаётся пыльца деревьев. Но в июне эстафету принимают злаковые травы: тимофеевка, овсяница, мятлик, ежа сборная и другие луговые растения. Их активное цветение стартует в конце весны, достигая пика в июне и первой половине июля. В результате у некоторых пациентов с поллинозом симптомы аллергии не только сохраняются, но и усиливаются.

Сезон аллергии зависит от реальной концентрации пыльцы в воздухе. Даже после отцветания берёзы её остаточная пыльца ещё некоторое время присутствует в атмосфере, а на этом фоне почти без паузы начинается массовое пыление злаков. Выраженность симптомов также зависит от погоды: в сухую и тёплую погоду пыльцы становится больше, ветер разносит её на километры, а дождь, наоборот, временно очищает воздух и приносит облегчение.

Проявления аллергии в июне типичны для сезонного ринита: заложенность носа, жидкие выделения, приступы чихания, зуд в носу и глазах, слезотечение. У многих ухудшается сон и снижается общее самочувствие. У пациентов с бронхиальной астмой на фоне цветения злаков могут усиливаться кашель и эпизоды затруднённого дыхания.

Для контроля аллергии специалист советует сочетать избегание контакта с аллергеном (например, меньше гулять в сухую ветреную погоду) и правильно подобранное лечение. Терапия строится ступенчато: от симптоматических средств (антигистаминные препараты и назальные спреи с глюкокортикостероидами) до аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Последний метод воздействует на причину аллергической реакции и способен изменить течение болезни в долгосрочной перспективе.

Ранее россиянам объяснили, как распознать аллергию на пиво.