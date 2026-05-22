Как модные мюли на шпильке повышают риск переломов и вывихов стопы

Врачи фиксируют наплыв пациенток после прогулок в мюлях на высоком каблуке. Почему модная летняя обувь настолько травматична, рассказал травматолог-ортопед Сергей Дедов в беседе с Life.ru.

При ходьбе в обычной закрытой обуви с задником пятка зафиксирована. В мюлях без задника пятка при каждом шаге смещается вбок, стопа пытается компенсировать нестабильность, но мышцы и связки не справляются. По словам травматолога, даже ношение бескаблучных мюлей чревато подворотами, вывихами, повреждениями связок голеностопного сустава и переломами. А из-за высокого каблука появляется угроза падения с повреждением рук, корпуса, головы.

Врач рассказал, что самая частая травма от ношения мюлей - растяжения связок голеностопного сустава, когда связки перерастягиваются или частично разрываются. Это вызывает боль, отек и приводит к потере подвижности. Лечение обычно включает холодные компрессы, фиксацию и физиотерапию.

Возможны также повреждения лодыжек - с отеком, гематомой и болью при пальпации. Более серьезные последствия - вывихи стопы. Лечение может потребовать вправления под наркозом и длительной реабилитации. При сильном подвороте вероятны переломы костей стопы.

Врач подчеркнул, что особую опасность представляют травмы при падении: повреждения колен (ушибы, гемартроз, разрывы менисков), рук, головы (сотрясение мозга, ушибы), таза и даже позвоночника.