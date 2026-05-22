Эндокринолог рассказал, может ли кофеин влиять на уровень железа в крови

Врач-эндокринолог Константин Шошин рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», может ли кофеин влиять на уровень железа в крови. По словам эксперта, всасывание железа ухудшается, если пить в день более 4–5 чашек кофе. Танины, которыми богаты чаи, тоже мешают усвоению микроэлемента. Именно поэтому, когда назначают препараты железа, настоятельно рекомендуют разводить по времени их приём и употребление чая и кофе.

© Чемпионат.com

«Есть ряд мутаций, связанных с трансферрином, из-за чего он может неполноценно распределять железо. Соответственно, микроэлемент хуже накапливается, быстрее тратится», — объяснил врач.

Конечно, повышенные затраты железа также могут быть связаны с некоторыми заболеваниями — например, гипотиреозом, болезнями почек, ревматоидным артритом и мутациями в генах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.