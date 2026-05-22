Невролог назвал пять опасных утренних ошибок для людей с высоким давлением

Утренние действия нередко могут повышать давление. Гипертоникам важно исключить ошибки в этом плане.

«Самая частая ошибка — резко вскочить с кровати и сразу включиться в активность. После 50 лет лучше вставать спокойно: сначала посидеть на краю кровати, сделать несколько спокойных вдохов, затем уже подниматься. Вторая ошибка — крепкий кофе натощак, особенно если человек плохо спал или уже проснулся с высоким давлением. Лучше сначала вода, легкий завтрак, измерение давления, а кофе — умеренно и только если он не провоцирует подъем давления», — рассказал «Свободной Прессе» невролог Али Исмаилов.

Третья ошибка — сигарета утром. Никотин вызывает сосудистую реакцию и может повышать давление.

«Четвертая — тяжелая физическая нагрузка сразу после пробуждения: таскать воду, копать огород, бежать на тренировку без разминки. Это лучше заменить спокойной ходьбой, мягкой зарядкой, растяжкой. Пятая ошибка — забывать утренние препараты или принимать их «когда вспомню». У препаратов от давления важна регулярность», - отметил врач.

