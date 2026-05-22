Что нужно проверить, если энергия на нуле

Нутрициолог Ирина Селиванова рассказала, что даже при полноценном питании и высокой физической активности человек может испытывать упадок сил. Основная причина — дефицит витаминов группы B, которые отвечают за преобразование углеводов, жиров и белков в энергию. При их нехватке снижается эффективность работы митохондрий, что приводит к быстрой утомляемости, ухудшению концентрации и выносливости. Особенно подвержены риску дефицита люди, исключающие из рациона продукты животного происхождения.

Витамины группы B в большом количестве содержатся в говяжьей печени, красном мясе, яйцах, рыбе, гречке и бобовых. Кроме того, на уровень энергии влияют работа желчеоттока и состояние кишечника: при нарушениях даже калорийный рацион не гарантирует бодрость. Нехватка жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) и омега-3 также негативно сказывается на восстановлении и работе гормональной системы.

Белок — ключевой строительный материал, его лучшие источники: рыба, яйца, птица, морепродукты. При дефиците белка или проблемах с его усвоением могут помочь аминокислоты — лейцин и глутамин. Повышенная утомляемость может быть признаком нехватки железа, а судороги и головокружение — дефицита магния. Для точного определения дефицитов рекомендуется сдать анализы и проконсультироваться с врачом, уточняет life.ru.

Также нарушения сна и дефицит витаминов названы частыми причинами провалов в памяти.