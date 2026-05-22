Названы три «золотых» напитка для мозга

Врач Давид Сеспедес заявил, что три напитка можно назвать «золотыми» для головного мозга из-за их способности улучшать когнитивные функции. Его слова приводит издание Deia.

Зеленый чай, утверждает Сеспедес, снижает риск возникновения деменции на 43 процента. Однако для достижения такого эффекта придется выпивать не менее двух чашек напитка в день, подчеркнул он.

Свекольный сок, продолжил доктор, повышает уровень оксида азота — вещества, расширяющего кровеносные сосуды и улучшающего кровоток.

«Если это полезно для сердца, то будет полезно и для мозга», — отметил он.

При этом напиток следует употреблять исключительно после еды, содержащей белок и клетчатку, чтобы избежать резких скачков уровня сахара в крови.

Латте с куркумой помогает очистить головной мозг от бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера, добавил Сеспедес. Для приготовления этого напитка он предложил вскипятить куркуму, черный перец и корицу в кокосовом молоке, процедить эту смесь и добавить в нее немного высококачественного натурального меда.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как один бокал вина в день влияет на здоровье. По ее утверждению, из-за алкоголя повышается риск развития более 60 заболеваний.