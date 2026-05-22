Эксперт объяснила, чем опасен шмель для человека

Укус шмеля может спровоцировать анафилактический шок, который в редких случаях приводит к смерти. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

По словам эксперта, чтобы шмель укусил, его нужно сильно потревожить или наступить на него. Обычно насекомое можно даже потрогать — оно просто перелетит на другой цветок. Но если шмель сядет под одежду или зацепится в складках, он обязательно нападёт.

Основную опасность укус представляет для людей с аллергией или резкой индивидуальной реакцией.

«Если у пострадавшего головокружение, слабость, отёк лица, губ, языка, трудности с дыханием или глотанием или сыпь по телу, срочно вызывайте скорую», — предупредила Трофимова.

Сам по себе укус шмеля весьма болезненный, однако болевой синдром быстро проходит. Яд насекомого действует медленнее, чем у многих других, но может вызвать длительную и интенсивную реакцию. Биолог рекомендует как можно скорее обработать место укуса хлоргексидином, приложить холодный компресс и принять антигистаминный препарат.

