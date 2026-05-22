Эксперт объяснила, чем опасен модный ЗОЖ

Неверно выстроенные принципы ЗОЖ способны привести к потере жировой массы, которая необходима, в том числе, для нормальной работы репродуктивной системы. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Ивана Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

Как отметила медик в беседе с РИА Новости, тот вариант ЗОЖ, который сейчас продвигается, далеко не всегда основан на действительно правильных принципах питания. В результате человек может столкнуться не только с уменьшением жировой массы, которая, например, у девочек должна сохраняться на определённом уровне для репродуктивной функции, но и с потерей мышечной ткани, снижением костного минерала и другими проблемами.

Мокрышева подчеркнула, что питание должно быть сбалансированным, правильно дозированным и обязательно сочетаться с физической активностью. Сколько энергии человек получает, столько он и должен расходовать, передает слова специалиста издание Om1 Омск.