Назван самый точный метод измерения артериального давления

Врачи Паула Сампер и Хавьер Марин подсказали метод измерения артериального давления, благодаря которому можно получить максимально точные результаты. Их рекомендацию приводит издание HuffPost.

Как пояснили медики, артериальное давление надо измерять три раза подряд с интервалом в одну или две минуты. Самым точным показателем, по их словам, является среднее значение второго и третьего измерений.

Специалисты призвали использовать исключительно сертифицированные тонометры. Одной из самых распространенных ошибок при измерении артериального давления они назвали проведение процедуры в состоянии стресса. Тревога и даже беспокойство по поводу самого результата могут временно повысить показатели, предупредили врачи.

