Врач назвал шесть неочевидных причин дневной сонливости

Желание прилечь после обеда не всегда связано с недосыпом. Доктор медицинских наук, врач-отоларинголог Константин Добрецов в беседе с aif.ru перечислил шесть простых, но неочевидных причин дневной сонливости.

Циркадные ритмы. У большинства людей есть два «окна» сонливости: с 3 до 5 утра и с 13 до 15. В это время снижается температура тела, замедляется обмен веществ и падает уровень кортизола. Это эволюционная привычка пережидать полуденную жару.

Избыток углеводов в обед. Белый хлеб, сладости, рис и картофель вызывают резкий скачок сахара в крови, а затем его падение. Мозг остаётся без топлива и начинает «тормозить». Обильная еда также отвлекает кровь от мозга к желудку и кишечнику.

Дефицит воды и полезных веществ. Скрытый дефицит железа (анемия) мешает крови переносить кислород, магний нужен для производства энергии, а обезвоживание всего на 1,5–2% делает кровь гуще — сердцу труднее качать её к мозгу.

Качество ночного сна. Даже восемь часов в постели могут не дать отдыха, если сон поверхностный и прерывистый. Причины: апноэ (остановка дыхания), душная комната, недостаток кислорода и заложенность носа. Последняя заставляет дышать ртом, что приводит к микровоспалениям и частым пробуждениям.

Информационная перегрузка. Бесконечный поток задач и уведомлений заставляет мозг уходить в энергосберегающий режим — не от усталости, а от перенапряжения.

Эндокринные заболевания. Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) и диабет 2 типа сопровождаются сонливостью, вялостью и спадами энергии после еды.

