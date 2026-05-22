Как космическое питание поможет бороться с ожирением

Эндокринолог Мокрышева: космическое питание поможет бороться с ожирением
Молекулярная кухня и космическое питание поспособствуют борьбе с ожирением, рассказала директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
Молекулярная кухня - направление в кулинарии, которое изучает физико-химические процессы приготовления еды. Так, повара такой специализации могут превратить суп в пену или же фрукт в гель с сохранением изначального вкуса.
Она отметила, что для борьбы с ожирением человек должен либо поменять свой образ жизни, либо «уйти в молекулярную кухню, которая позволит наедаться маленькими горошинками и получать удовольствие».
«Либо мы, допустим, космическую медицину привлечем или космическое питание, будем с вами питаться из тюбиков или какими-нибудь капсулками. Помните фантастические фильмы, когда человек кнопочку нажимает — водичка налилась, таблеточка положилась, и он пошел дальше работу делать. Никаких вам приемов пищи и ресторанов, никаких бургеров и кофе», — продолжила эндокринолог.