Чем полезен березовый сок

Эксперты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, чем именно полезен берёзовый сок и кому с ним лучше быть аккуратнее.

В ведомстве уточнили, что берёзовый сок не совсем соответствует привычному представлению о соке. Его собирают весной через специальные надрезы на стволе берёзы, а по вкусу и составу он заметно отличается от обычных фруктовых и овощных напитков. Свежий берёзовый сок должен быть прозрачным, бесцветным и иметь слегка сладковатый вкус, пишет Newslab.ru.

Как отметили специалисты, в правильно собранном берёзовом соке есть калий и магний, которые помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов. Также он содержит витамины группы B – они способствуют снижению тревожности и уровня стресса, поэтому такой напиток советуют пить перед сном.

Помимо этого, во время ремиссии заболеваний желудочно-кишечного тракта берёзовый сок помогает защищать слизистую оболочку и улучшает пищеварение. В Роспотребнадзоре добавили, что он ещё и поддерживает иммунитет, а также может быть полезен при интоксикациях и инфекциях дыхательных путей.

При этом россиян предупредили: с осторожностью употреблять такой напиток стоит людям с индивидуальной непереносимостью, аллергией на пыльцу берёзовых серёжек и выраженной мочекаменной болезнью.