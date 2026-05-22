Гастроэнтеролог назвал безопасную для фигуры порцию шоколада

Некоторым людям употребление этого продукта следует ограничить. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, сколько шоколада можно съедать без вреда для фигуры.

По словам специалиста, пользу организму приносит исключительно горький шоколад с содержанием какао более 70%. В его составе содержатся теобромин, который положительно влияет на центральную нервную систему и повышает активность, а также флаванолы — мощные антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы, которые замедляют старение и снижают риск сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Гастроэнтеролог уточнил, что какао-масло в малых дозах не повышает уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), а стеариновая кислота в его составе может даже снижать липиды на 5–7%. Кроме того, 20 граммов горького шоколада имеют низкий гликемический индекс.

Совсем иначе дело обстоит с молочным шоколадом: из-за добавленного сахара и щелочной обработки он лишается полезных флаванолов и вызывает резкий скачок инсулина.

Критические ограничения, подчеркнул врач, действуют для людей с ожирением, диабетом второго типа или неалкогольной жировой болезнью печени. Для них безопасная норма составляет не более 10 граммов горького шоколада, а от молочного лучше отказаться полностью из-за высокой энергетической плотности продукта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.