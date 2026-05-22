Перечислены пять столпов крепкого здоровья

Врач общей практики Амир Хан рассказал о простых привычках, которые помогут продлить жизнь и остаться здоровым на долгие годы без больших затрат времени и денег. Его цитирует Daily Mirror.

Единственным эффективным способом увеличить продолжительность жизни специалист назвал изменение повседневных привычек. Во-первых, он призвал отказаться от курения, снизить потребление алкоголя и питаться обычной домашней едой. Во-вторых, врач посоветовал высыпаться, больше двигаться, контролировать стресс, а также поддерживать социальные связи.

Врач подчеркнул, что эти привычки доступны практически каждому и не требуют специальных условий или затрат.

«Это мои пять столпов крепкого здоровья. Вам не нужны идеальные показатели, деньги и оздоровительные центры, чтобы улучшить здоровье», — подчеркнул он.

Хан добавил, что сочетание активности, отдыха и сбалансированного питания дает долголетие телу, а снижение стресса и социальные контакты поддерживают устойчивость психики.

Ранее кардиолог Франческо Ло Монако предупредил, что привычка ложиться спать в разное время вредит здоровью сердца. По его словам, для стабильной работы сердечно-сосудистой системы нужен предсказуемый режим сна и отдыха.