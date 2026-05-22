Врач объяснила, почему майское солнце опаснее летнего

Врач-дерматовенеролог Валерия Шаповалова объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему майское солнце опаснее летнего. Оказалось, что оно очень обманчиво. Зимой выработка меланина минимальна: с декабря по февраль кожа отвыкает от ультрафиолета и легко обгорает, даже когда на улице прохладно. Весной ветер и низкая температура воздуха маскируют нагрев, поэтому мы не чувствуем жжения и проводим на солнце долгие часы.

В мае солнце уже поднимается высоко, интенсивность жёсткого ультрафиолета почти как летом, но, в отличие от июля, лучи проходят сквозь ещё не запыленную, прозрачную атмосферу. Поэтому нагрузка оказывается выше.

«В первую очередь при выходе из дома нужно посмотреть уровень УФ-индекса, который характеризует уровень ультрафиолетового излучения. Найти его просто в любом браузере. Также обязателен весной крем с SPF 30+, даже в городе. Его лучше наносить за 15 минут до выхода и обновлять каждые два часа. В качестве дополнительного средства защиты можно носить с собой стик с SPF защитой. Чтобы уберечь сетчатку глаз и кожу головы, понадобятся головные уборы и очки», — посоветовала эксперт.

Если защититься от палящего солнца не удалось и вы обгорели — следует принять прохладный душ и нанести спрей от ожогов. Ни в коем случае нельзя пользоваться скрабами и пилингами, чтобы ещё больше не травмировать кожу.

