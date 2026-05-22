Нутрициолог рассказала, опасно ли запивать еду водой

Многие привыкли считать, что запивать еду водой вредно: якобы жидкость разбавляет желудочный сок, снижает концентрацию ферментов и вызывает брожение. Врач-нутрициолог Виктория Кострова в беседе с «Чемпионатом» опровергла этот миф.

Мнение о том, что еду нельзя запивать водой, появилось несколько десятилетий назад и связано в первую очередь с популярными теориями «раздельного питания», а также упрощённым представлением о пищеварении. Считалось, что вода разбавляет желудочный сок, снижает концентрацию соляной кислоты и ферментов. Из-за этого пища начинает хуже перевариваться, бродит и вызывает тяжесть.

Однако, по словам эксперта, желудок — это динамичная система, которая постоянно адаптируется к объёму и составу еды, самостоятельно регулируя выработку необходимых веществ. Более того, многие продукты (овощи, фрукты, супы, каши) сами по себе содержат огромное количество воды.

«Современные исследования не подтверждают, что умеренное употребление воды во время еды ухудшает пищеварение у здорового человека», — отмечает Кострова.

Нутрициолог подчеркнула, что дискомфорт после еды обычно вызван совсем другими причинами: перееданием, злоупотреблением газировкой или алкоголем, а также наличием заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сама по себе чистая вода в разумных количествах не представляет опасности и не мешает процессу пищеварения.

