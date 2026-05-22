Биотехнолог разрушила миф о сладких «подзарядках» для ума

Биотехнолог опровергла распространённый миф о том, что мозгу якобы обязательно нужен сахар. По ее словам, избыток сладкого, наоборот, может вредить организму, в том числе повреждая жирные кислоты, важные для его нормальной работы.

Представление о том, что мозг не может обойтись без сахара, – одно из самых живучих заблуждений в сфере питания. Как пояснила доцент кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии СГМУ имени В. И. Разумовского Ирина Видяшева, мозгу и правда нужна глюкоза, но получает её организм не только из обычного сахара.

Источниками также служат сложные углеводы, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах. Если питание полноценное и сбалансированное, этого вполне хватает для потребностей центральной нервной системы – без регулярной подпитки сладостями. Об этом пишет телеканал "Саратов 24".

– Употребление сладкого активирует в мозге центры удовольствия, вызывая выброс дофамина и эндорфинов. Это приводит к кратковременному приливу энергии и улучшению настроения. Однако этот эффект быстро исчезает, и организм начинает требовать новую порцию, закрепляя привычку, а не формируя реальную физиологическую потребность мозга в сахаре, – отметила эксперт.

Как показывают исследования, чрезмерное потребление сахара снижает уровень нейротрофического фактора мозга – вещества, которое особенно важно для образования новых нейронных связей. Из-за этого могут ухудшаться память и способность к обучению. Кроме того, избыток сахара негативно влияет на омега-3 жирные кислоты, играющие важную роль в работе когнитивных функций.

По словам биотехнолога, чтобы поддерживать здоровье мозга, стоит чаще выбирать продукты с низким гликемическим индексом и полезными жирами – например, жирную рыбу, орехи и овощи. А если тянет на сладкое, лучше отдать предпочтение тёмному шоколаду или натуральным фруктам, передает КП-Якутия. Сбалансированный рацион даёт мозгу нужную энергию и помогает дольше сохранять остроту ума.