Диетолог сравнила пользу черного и зеленого чая

Врач-диетолог Анастасия Ефимова из сети клиник «Атлас» заявила, что для организма нет принципиальной разницы между качественным зелёным и чёрным чаем — при условии, что напиток не обжигающе горячий.

По словам специалиста, все классические чаи (чёрный, зелёный, белый, улун) производят из одного растения — Camellia sinensis. Отличаются они только степенью ферментации, из-за чего зелёный чай богат катехинами, а чёрный — теафлавинами.

Хотя умеренное потребление чая связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, доктор подчеркнула, что это данные наблюдений, а не доказательства лечебного эффекта.

Диетолог в интервью «Газете.Ru» также успокоила любителей пакетированного чая: он содержит те же полезные вещества, что и листовой, просто вкус может отличаться. Однако если напиток слишком горячий, это повышает риск рака пищевода.

Крепкая заварка иногда усиливает изжогу при ГЭРБ, а танины в составе могут ухудшать усвоение железа, поэтому при анемии не стоит запивать еду чаем. Травяные настои (ромашка, мята, каркаде) технически чаем не считаются и обычно лишены кофеина — это важно для тех, кто чувствителен к этому веществу.

