Кандидат медицинских наук развеял мифы о пользе БАДов

Биологически активные добавки (БАДы) не способны полностью заменить микроэлементы, которые поступают в организм с пищей.

© РИА Новости

Об этом в интервью «Радио 1» заявила диетолог, врач превентивной интегративной медицины, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

По её словам, для поддержания здоровья важны не только витамины, но и нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта.

«Нужно знать свои генетические особенности, смотреть, где полиморфизмы и мутации, – подчеркнула она. – Генетику надо знать и надо делать этот тест в обязательном порядке».

По словам врача, знание генетических «слабых звеньев», например, предрасположенности к нарушению углеводного обмена или склонности к накоплению «плохого» холестерина, помогает грамотно корректировать рацион и подбирать физические нагрузки.

Вместе с тем Мойсенко обратила внимание на распространённую ошибку: многие, разобравшись в особенностях своего организма, пытаются заменить обычное питание БАДами.

Среди таких людей, добавила специалист, есть приверженцы движения биохакеров, которые ограничивают калорийность рациона до 500-600 килокалорий в день, в основном за счёт зелени и небольшого количества овощей, а остальные питательные вещества получают из добавок и коктейлей.