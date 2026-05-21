Кардиолог назвал напиток, который утоляет жажду лучше обычной воды

В жаркую погоду простая вода может не справиться с обезвоживанием. Об этом предупредил кардиолог, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем». При высоких температурах из-за активного потоотделения организм теряет не только влагу, но и большое количество солей.

«Чтобы восстановиться, можно выпить солёную воду. Только следует её совсем немного подсластить: глюкоза поможет затащить в кровь натрий, необходимый для работы нервной системы», — объяснил врач.

Кроме того, медик призвал отказаться от напитков холоднее 37°C. Горячий напиток «сразу всосётся в кишечнике» и быстро утолит жажду, тогда как холодный останется в желудке до тех пор, пока не согреется, и эффекта не даст.