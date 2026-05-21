Какие повседневные привычки повышают риск болезней сердца

Кардиолог Франческо Ло Монако предупредил, что некоторые повседневные привычки повышают риск развития болезней сердца. Его слова приводит издание Infobae.

© Lenta.ru

Первой вредной привычкой Ло Монако назвал отход ко сну в разное время и дефицит ночного отдыха. Из-за этого повышается уровень кортизола в крови и снижается чувствительность к инсулину. Эти два фактора связаны с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы, подчеркнул доктор.

Избыточное потребление соли, продолжил он, приводит к гипертонии, которая является одним из ведущих факторов риска заболеваний сердца и сосудов. Еще одной привычкой, от которой необходимо избавиться, является сидячий образ жизни. Вред от него специалист сравнил с курением.

Кроме того, Ло Монако посоветовал отказаться от позднего ужина и использования антибактериальных ополаскивателей для рта. Что касается последних, они уничтожают полезные бактерии во рту, участвующие в выработке оксида азота — соединения, необходимого для эластичности кровеносных сосудов, пояснил доктор.

Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как снизить риск инфаркта. Для этого, утверждает она, необходимо не менее 150 минут в неделю заниматься физической активностью.