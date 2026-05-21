Какие повседневные привычки повышают риск болезней сердца

Названы повышающие риск болезней сердца повседневные привычки
Кардиолог Франческо Ло Монако предупредил, что некоторые повседневные привычки повышают риск развития болезней сердца. Его слова приводит издание Infobae.
Первой вредной привычкой Ло Монако назвал отход ко сну в разное время и дефицит ночного отдыха. Из-за этого повышается уровень кортизола в крови и снижается чувствительность к инсулину. Эти два фактора связаны с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы, подчеркнул доктор.
Избыточное потребление соли, продолжил он, приводит к гипертонии, которая является одним из ведущих факторов риска заболеваний сердца и сосудов. Еще одной привычкой, от которой необходимо избавиться, является сидячий образ жизни. Вред от него специалист сравнил с курением.
Кроме того, Ло Монако посоветовал отказаться от позднего ужина и использования антибактериальных ополаскивателей для рта. Что касается последних, они уничтожают полезные бактерии во рту, участвующие в выработке оксида азота — соединения, необходимого для эластичности кровеносных сосудов, пояснил доктор.
Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как снизить риск инфаркта. Для этого, утверждает она, необходимо не менее 150 минут в неделю заниматься физической активностью.