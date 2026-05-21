Как пить чай с максимальной пользой для здоровья

21 мая отмечается Международный день чая. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему черный чай считается самым бодрящим, чем матча отличается от кофе, какой напиток помогает справиться со стрессом и почему некоторые сорта нельзя заваривать кипятком. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как объяснили исследователи, почти все классические виды чая — черный, зеленый, белый, улун и пуэр — производят из одного растения, камелии китайской (Camellia sinensis). Различия между ними определяются способом обработки листьев.

Самым популярным в мире остается черный чай — на него приходится около 75% мирового потребления. При производстве листья интенсивно скручивают и подвергают окислению, благодаря чему формируются характерные вкус и аромат. Во время этого процесса образуются теафлавины и теарубигины — антиоксиданты, которые могут положительно влиять на сосуды и уровень холестерина.

Однако злоупотреблять напитком не стоит. По словам ученых, одна-две чашки средней крепости считаются безопасными, а избыток может вызывать тахикардию, бессонницу и изжогу. Черный чай также не рекомендуют людям с анемией, так как содержащиеся в нем танины ухудшают усвоение железа.

Отдельно исследователи выделили матчу. Этот напиток получают из тех же чайных листьев, но перемалывают их в порошок, который полностью растворяется в воде. Благодаря этому человек фактически употребляет весь лист, а не только экстракт.

В отличие от кофе, матча действует мягче: содержащийся в ней кофеин сочетается с L-теанином — аминокислотой, снижающей тревожность и поддерживающей концентрацию. Однако у напитка есть и недостатки: матча содержит повышенное количество фтора, поэтому чрезмерное употребление может быть нежелательно для зубов и костной ткани. Безопасной дозой ученые называют 1–2 грамма порошка на чашку и до двух–трех чашек в день.

Самым расслабляющим специалисты назвали габа-чай. Его создали японские ученые в 1987 году, а особенность технологии заключается в обработке листьев в среде с повышенным содержанием азота, что увеличивает концентрацию гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).

По словам ученых, такой напиток может снижать тревожность и улучшать качество сна, сохраняя при этом ясность мышления. Но людям с низким давлением стоит быть осторожнее: расслабляющий эффект иногда вызывает слабость и головокружение.

Каркаде, который получают не из чайных листьев, а из чашечек цветков гибискуса, помогает выводить лишнюю жидкость и уменьшать отеки. При этом он не содержит кофеина и подходит людям, чувствительным к стимулирующим напиткам. Однако из-за высокого содержания органических кислот его не рекомендуют при обострении гастрита и язвенной болезни.

Самым необычным исследователи назвали синий чай анчан, который производят из цветков клитории тройчатой. Напиток богат антоцианами — природными антиоксидантами, а при добавлении лимона меняет цвет с синего на пурпурный.

Отдельно ученые напомнили, что не все сорта можно заливать кипятком. Матчу и иван-чай рекомендуют заваривать водой температурой 70–80 °C, габа и анчан — 85–95 °C, а черные чаи, пуэры и выдержанные улуны выдерживают кипяток без потери вкуса.