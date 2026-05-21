Перечислены самые эффективные виды спорта для достижения долголетия

Ученый, эксперт по долголетию и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер заявил, что для продления жизни необходимо регулярно заниматься физической активностью. В разговоре с изданием El Confidencial он раскрыл самые эффективные виды спорта для достижения долголетия.

По словам Бюттнера, долголетие складывается из следующих составляющих: движение, социальное взаимодействие и эмоциональное благополучие. Любой вид спорта, при занятии которым необходимо в руках держать ракетку, объединяет все три этих компонента. В качестве примера специалист привел пиклбол, теннис и бадминтон.

Кроме того, эти виды спорта требуют координации, а также в них есть соревновательный момент и чувство общности, добавил ученый. Сочетание этих факторов оказывает положительное влияние как на психическое, так и на физическое здоровье. К тому же эти занятия являются доступными, поэтому их легко можно включить в повседневную жизнь, отметил Бюттнер.

