Эксперт рассказал, какой чай полезен для здоровья

Почти все чаи на основе Camellia sinensis (Камелии китайской, или чайного дерева — Прим. «ВМ») обладают полезными свойствами. Об этом рассказал генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

© Вечерняя Москва

По словам специалиста, в последние 30-40 лет на рынке появились напитки, которые фактически не относятся к классическому чаю. Они состоят из растительных компонентов или сухой травы и заливаются кипятком.

Чанутрия подчеркнул, что полезными свойствами обладают именно напитки на основе Camellia sinensis, так как чайные листы собирают в специальный сезон, аккуратно перерабатывают и транспортируют до места приготовления, передает 360.ru.

По словам эксперта, настоящий чай не хранится более двух-трех лет. Чантурия посоветовал выбирать свежие напитки у проверенных продавцов.

Ромашковый чай подойдет для снижения стресса и напряжения. В борьбе с негативными эмоциями также поможет теплое молоко с медом, зеленый чай или настой пустырника и валерианы. Об этом рассказала нутрициолог Наталья Чаевская.