В чем польза и вред огуречной диеты

Известный агроном Октябрина Ганичкина рекомендует россиянам ежедневно употреблять огурцы — вместе с кожурой и горькой попкой. По её словам, в огурцах содержится масса полезных веществ, в том числе тартроновая кислота, которая способствует сжиганию жировых клеток. Благодаря этому, всего за несколько дней такой диеты можно избавиться от двух килограммов лишнего веса. Однако диетолог Анастасия Тараско в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала о недостатках огуречной монодиеты.

Огурцы: почти лекарственные, но не для всех

Октябрина Ганичкина считает, что огурцы заслуживают большего внимания. Она утверждает, что эти овощи содержат полезные вещества, которые могут положительно влиять на здоровье. Кроме того, по её словам, горечь в огурцах обусловлена наличием кукурбитацина, который помогает бороться с вредными клетками. А тартроновая кислота ускоряет процесс сжигания жира.

«Огурцы надо есть каждый день, в них содержится клетчатка. Сейчас в огурцах столько всего обнаружено, что надо обязательно их есть. Они почти лекарственные», — подчеркнула агроном.

Ганичкина советует употреблять огурцы в течение двух-трёх дней во время пребывания на даче, чтобы похудеть. При этом эксперт рекомендует не чистить огурцы, так как именно кожура содержит большинство полезных веществ.

Опасность огуречной диеты

Анастасия Тараско, напротив, считает огуречную диету заблуждением. Она отмечает, что огурцы состоят в основном из воды и практически не содержат белка, клетчатки и жиров, которые необходимы для чувства сытости. При похудении важно не только сократить количество калорий, но и обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Иначе организм будет испытывать стресс, что может привести к срыву диеты.

Тараско также предупреждает, что замена других овощей или гарниров огурцами не имеет смысла. Хотя огурцы могут помочь получить суточную норму воды, они не могут заменить другие продукты, которые обеспечивают организм необходимыми веществами.