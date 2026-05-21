Нутрициолог рассказала о скрытой опасности цельнозернового хлеба

Покупной цельнозерновой хлеб под видом полезного продукта часто содержит муку высшего сорта, сахар и консерванты, что делает его вреднее обычного белого. Об этом NEWS.ru рассказала тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам специалиста, настоящие цельнозерновые изделия богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Однако в магазинах под этим названием нередко продают хлеб с добавлением рафинированных масел, сахарозаменителей и муки высшего сорта.

«Такой хлеб сложно назвать полезным и безопасным для фигуры. Он будет способствовать набору лишнего жира, ухудшению углеводного и жирового обмена», — пояснила Яблокова.

При этом нутрициолог не призывает полностью отказываться от продукта. Регулярно включать его в рацион можно, но лучше не делать это каждый день. Оптимальная норма, по её мнению, — примерно три раза в неделю.

