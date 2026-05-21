Мужчинам описали идеальную утреннюю эрекцию

Сексолог Олеся Мелехина описала, как должна выглядеть идеальная утренняя эрекция у здорового мужчины. О ней специалистка рассказала в Telegram-канале.

По словам сексолога, у здорового мужчины во время утренней эрекции твердость полового члена должна быть достаточной для проникновения. При этом ее длительность должна составлять от нескольких минут до получаса, подчеркнула специалистка.

Мелехина добавила, что в норме эрекция по утрам должна происходить от одного до пяти-семи раз в неделю. Сексолог также уточнила, что после 50 лет частота утренних эрекций начинает снижаться, однако ее полное исчезновение — ненормальное явление, исключая глубокую старость.

