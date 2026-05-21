Дерматолог предупредила об опасности просроченной косметики

Старая косметика – не мелочь, а скрытый источник инфекций, воспалений и проблем с кожей. Об этом рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

По словам специалиста, ревизию косметички нужно устраивать регулярно, потому что опасные средства нередко выглядят вполне нормально и не вызывают подозрений. Она также отметила, что срок годности на упаковке – это не просто формальность или маркетинговый ход, а показатель, подтвержденный серьезными химическими и токсикологическими исследованиями. Вся косметика изготавливается по установленным стандартам и проходит токсикологический контроль.

– И самое главное – в ней есть консерванты и стабилизаторы. Их основная роль в декоративной косметике – во-первых, сохранить эффективность основных ингредиентов, а во-вторых, не допустить химической реакции между компонентами, которые входят в состав, – отметила медик.

Как только срок годности заканчивается, стабилизаторы постепенно теряют свои свойства. Внутри тюбиков, баночек и палеток могут запускаться неконтролируемые химические процессы. Кроме того, такая среда становится благоприятной для появления и активного размножения различных микроорганизмов. В результате использование просроченной декоративной косметики может спровоцировать воспаления, высыпания, шелушение и гнойничковые поражения кожи.