Диетолог объяснила, чем опасны популярные сахарозаменители

Врач-диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль объяснила, в чём может заключаться опасность сахарозаменителей.

Как отметила медик, проблема многих исследований в том, что они рассматривают отдельный продукт, но не учитывают, как разные вещества взаимодействуют между собой. Например, вы съели протеиновый батончик без сахара, потом банан, что-то ещё и запили всё это соком – и никто не сможет точно сказать, насколько такое сочетание безопасно. Никто не даст гарантии, что это не приведёт к нежелательным реакциям в организме и, к примеру, не спровоцирует образование камней в почках.

– Вам могут сказать: "Да, сукралозу исследовали сорок лет, никаких серьёзных негативных факторов не выявили, если не есть её по две ложки каждый день". Но понятно, что человек так не отслеживает свой рацион. Он может во всём этом заблудиться, запутаться, а такие негативные сочетания неизвестно к чему могут привести, – сказала врач в беседе с Pravda.Ru.

Дюваль подчеркнула, что любые сахарозаменители крайне негативно сказываются на кишечной микрофлоре. Они могут вызывать брожение, метеоризм, из-за чего человек начинает чувствовать себя хуже. А состояние микрофлоры и всё, что происходит в кишечнике, напрямую связано с нашим здоровьем. Именно там организм усваивает большую часть витаминов и минералов.

Люди, которые заботятся о здоровье, нередко принимают витамины и включают в рацион продукты, где якобы нет сахара, но зато много белка. Однако при этом они могут нарушать один из важнейших балансов в организме – наносить вред собственной микрофлоре, предупредила эксперт.