Почему не стоит спать на животе

Такая привычка может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова в беседе с «Чемпионатом» предупредила, что сон на животе является самой нефизиологичной позой.

По словам эксперта, основной удар приходится на шейный отдел: человек вынужден поворачивать голову на 90 градусов, пережимая позвоночные артерии и нервы. Результат — утренние головные боли, онемение рук и хруст в шее. Поясница при этом чрезмерно прогибается, что ведёт к спазму мышц и риску протрузий.

Кроме того, страдают дыхание и внутренние органы. Вес тела сдавливает грудную клетку, мешая глубокому дыханию, и желудок, провоцируя ночной рефлюкс. Сдавление крупных сосудов повышает нагрузку на сердце.

Не лучшим образом сон на животе сказывается и на внешности. Отёки и углубление морщин из-за сдавления кожи, по словам врача, обеспечены.

