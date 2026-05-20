Пульмонолог объяснил, когда работа за компьютером может привести к астме

Длительная работа за компьютером в ряде случаев способна привести к развитию астмы, особенно у людей с уже существующими проблемами дыхательной системы. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

По словам врача, сама по себе пыль на процессоре и клавиатуре не опасна для здорового человека. Однако если у пациента повышена чувствительность к внешним раздражителям, риск возрастает.

Особую угрозу представляют пылевые клещи, которые присутствуют в мельчайшей пыли. Охлаждающие кулеры прогоняют через компьютер огромное количество воздуха, создавая воздушный поток, способствующий оседанию пыли на деталях ПК. При несвоевременной чистке компьютера это может провоцировать приступы.

В группе риска также люди с хронической обструктивной болезнью лёгких.

Минимизировать количество приступов помогут элементарные правила: регулярное обслуживание компьютера и влажная уборка дома или в офисе, резюмировал Овечкин.