Врач назвал главную ошибку при использовании кондиционера в жару

Основная ошибка при использовании кондиционера в помещении в жаркую погоду заключается в попытке мгновенно превратить жару в мороз. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Главная ошибка – пытаться мгновенно превратить пекло в мороз. Оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5–7 градусов ниже уличной, но при этом не ниже 22 градусов. Резкие перепады повышают нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, могут провоцировать головные боли и обострение хронических заболеваний», – приводятся в сообщении слова врача-терапевта Красногорской больницы Ивана Еременко.

По его словам, важно и направление потока воздуха.

«Его не следует направлять прямо на лицо, шею, грудь или конечности. Длительное воздействие прямого потока холодного воздуха вызывает раздражение слизистых, мышечные спазмы и обострение болезней дыхательных путей. Оптимально, чтобы прохладный воздух равномерно циркулировал по комнате или был направлен вверх, а не на человека», – пояснил Еременко.

Он также отметил, что кондиционеры сушат воздух в помещении, поэтому полезно использовать увлажнитель воздуха.