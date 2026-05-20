Провизор перечислил жизненно важные правила приема обезболивающих

Провизор аптеки «Столички» Эльвира Рыбина-Кузнецова рассказала, как правильно принимать обезболивающие. Жизненно важные правила, связанные с этими препаратами, она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Принимать обезболивающие рекомендуется во время или после еды, запивая достаточным количеством чистой воды. Одно из главных правил: их можно пить не более пяти дней подряд. Если боль не проходит за это время — это сигнал, что надо к врачу, а не искать другую пачку таблеток», — посоветовала Рыбина-Кузнецова.

Она объяснила, что неправильный или длительный прием обезболивающих может негативно воздействовать на слизистую желудка, провоцировать повышение кислотности, несварение и многие другие проблемы.

Также специалистка рекомендовала обращать внимание на форму выпуска препаратов. По ее словам, растворимые порошки и шипучие таблетки действуют быстрее, чем таблетки и капсулы, а суспензии хорошо подходят для детей.

Провизор подчеркнула: важно понимать, что любые обезболивающие лишь снимают неприятный симптом, но не влияют на причину боли. Поэтому применять их нужно под контролем специалиста, который поможет подобрать правильный препарат. Если же боль возвращается после окончания приема препарата или становится хронической, надо обязательно обратиться к врачу, добавила Рыбина-Кузнецова.

