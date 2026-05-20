Врач развеял миф о безвредности курения не взатяг

Часто курящие люди думают, что если не затягиваться, а просто держать дым во рту — это менее вредно. Как рассказала «Газете.Ru» врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева, это один из самых устойчивых и опасных мифов о курении. На самом деле курение «не взатяг» повышает риски развития рака гортани и рта так же, как и обычное — в десятки раз.

«Никотин — алкалоид, обладающий высокой липофильностью (способностью проникать через жировые мембраны клеток). Даже если вы не делаете глубокий вдох, никотин и токсичные компоненты дыма (бензпирен, формальдегид, нитрозамины) всасываются через слизистую оболочку полости рта. Многие исследования показывают: концентрация никотина в крови у «незатягивающихся» курильщиков лишь незначительно ниже, чем у тех, кто курит классическим способом. То есть зависимость формируется в любом случае», — объяснила доктор.

Кроме того, когда дым контактирует со слизистой рта, глотки и гортани, канцерогены (вещества, повреждающие ДНК клеток) запускают процессы злокачественного перерождения.

«Риск рака полости рта у курильщиков в 13 раз выше, чем у некурящих. Риск рака гортани возрастает в 10–20 раз. Причем локализация опухоли часто соответствует зоне прямого контакта с дымом: губы, язык, корень языка, надгортанник. Кроме того, даже без глубокой ингаляции часть дыма неизбежно попадает в верхние дыхательные пути. Это приводит к хроническому раздражению и воспалению слизистой, снижению иммунитета и нарушению работы реснитчатого эпителия — микроскопических «щеточек», которые выводят слизь и патогены из бронхов. Их повреждение — первый шаг к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), прогрессирующему заболеванию с одышкой и частыми инфекциями», — рассказала пульмонолог.

Цагараева подчеркивает: единственный доказанный способ снизить риски — полный отказ от курения. Уже через несколько лет после прекращения курения риск рака полости рта начинает снижаться.