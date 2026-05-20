Доктора объяснили, почему в жару мы инстинктивно избегаем нагрузок

Жаркая и душная погода, тем более когда она наступает резко после похолодания, - настоящее испытание для организма. Почему в таких условиях снижается работоспособность даже у здоровых людей, а гипертоники рискуют заполучить обострение, и как снизить риски, "РГ" рассказали врачи.

"Комфортная температура для человека - это 22-25 градусов. Любые другие отклонения температуры уже некомфортны для организма. Он будет вынужден адаптироваться к внешним условиям, тратить дополнительные силы. Именно поэтому в жару нередки обмороки, обострение сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до инсульта и инфаркта", - объяснила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Как жара влияет на сосуды

"Сосуды в жару претерпевают заметную нагрузку: на поверхности - раскрываются, чтобы отдать тепло и избежать внутреннего перегрева. Сигнал неблагополучия - когда сильно краснеет кожа. Кроме того, в жару организм теряет много влаги, и если она не восполняется, то он посылает сигналы, чтобы сосуды сужались, для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию крови в организме. С этим дисбалансом связано и общее ухудшение самочувствия. Обмороки в жару связаны с тем, что из-за нарушения кровообращения головной мозг не получает достаточно кислорода (сосуды расширены на периферии и сужены внутри, идет перераспределение кровотока к поверхности тела, а внутренние органы страдают)", - объясняет доктор Шуппо.

Как избежать дисбаланса

Прежде всего стоит скорректировать режим дня: по возможности отказаться выходить на улицу в пиковые часы активности солнца, - советует руководитель "Виртуальной клиники" Константин Летц-Орлецов.

Если отложить дела нельзя, выбирайте затененные маршруты и не забывайте о головном уборе и солнцезащитных очках. Лучшая одежда - светлая, из натурального хлопка или льна. Они пропускают воздух и отражают солнечный свет, а не поглощают его, как темные вещи.

В жаркую погоду нужно избегать дополнительных нагрузок, например сократить или вовсе отменить пробежку, да и любые занятия спортом, - говорит Ольга Шуппо.

Для восстановления водяного баланса нужно много пить - не менее 3,5 литра, - советует доктор Летц-Орлецов. Это должна быть обычная или минеральная вода, несладкий зеленый чай, морс, компот без сахара. А вот от всевозможных "кол" и "пепси" надо отказаться: ощущение, что холодная сладкая газировка освежает, - ложное, уже через несколько минут ощущение жажды усилится.

Еда во время жары должна быть легкой - не надо есть жирного, жареного, острого. "Откажитесь от тяжелой пищи вроде мяса, а также от острых и слишком горячих блюд, например, наваристых супов: их переваривание повышает температуру тела", - говорит Константин Летц-Орлецов. Лучшее, что мы можем сделать для организма в такие дни, - это есть зеленые салаты, небольшое количество нежирного отварного мяса или рыбы, молочные продукты невысокой жирности, овощи и ягоды.

Что такое "тепловая лень" и почему к себе стоит прислушаться

"Тепловая лень", когда нам вообще не хочется ничего делать, - это распространенный симптом в жару. Провоцируют такое состояние надпочечники, именно они являются органом, ответственным за адаптацию организма и запускают процесс выработки определенных гормонов. В жару и духоту нарушается баланс гормона кортизола - при его недостаточной выработке человек будет ощущать вялость и усталость буквально с момента пробуждения утром", - объясняет доктор Шуппо.

С одной стороны, организм так инстинктивно защищается от повышенных нагрузок, но с другой - работу никто не отменял, и надо попытаться взбодриться без ущерба для здоровья.

Как взбодриться в жару?

"Поддерживает нормальную работу надпочечников добавление в ежедневный рацион продуктов, богатых витамином С, - это цитрусовые, ягоды", - напоминает Ольга Шуппо.

"Кроме того, можно создать более комфортные условия в помещении, даже если нет кондиционера, - подсказывает Константин Летц-Орлецов. - Закройте окна светоотражающей пленкой, чтобы не пропускать прямые солнечные лучи. Проветривайте комнату ранним утром или поздним вечером, когда на улице прохладнее, а днем держите окна закрытыми, чтобы не впускать горячий воздух. Если есть возможность, развесьте в комнате мокрые полотенца или простыни. Испарение воды увлажнит воздух и слегка снизит его температуру. Эти несложные меры сделают жару более терпимой и помогут сохранить хорошее самочувствие".

Помогут и простые водные процедуры: прохладный душ, влажные компрессы, опрыскивание или просто протирание лица и рук влажным полотенцем.