Названа самая полезная для сердца летняя ягода

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что одну летнюю ягоду с научной точки зрения можно считать самой полезной для сердца. Его слова приводит издание Deia.

По словам Рохаса, клубника содержит большое количество антиоксидантов и клетчатки, которые активно борются с хроническим воспалением в организме, являющимся причиной многих серьезных проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет, ожирение и постоянная усталость. Регулярное употребление этой ягоды улучшает показатель резистентности к инсулину и нормализует уровень сахара в крови, отметил доктор.

«Каждый резкий скачок уровня глюкозы способствует воспалению, а также старению сосудов и клеток, что означает повышенный риск сердечных заболеваний», — пояснил он.

Среди других преимуществ клубники врач назвал подавление чувства голода без нагрузки организма дополнительными калориями и снижение окислительного стресса.

