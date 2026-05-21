Гастроэнтеролог предупредил об опасности холодных блюд

Употребление холодных блюд способно повысить риск пищевого отравления.

Об этом в интервью NEWS.ru предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

При этом, по её словам, для здорового желудка температура пищи не имеет принципиального значения: и очень холодная, и очень горячая еда лишь ненадолго меняет температуру в органе и обычно не приводит к серьёзным последствиям. Однако кишечник лучше справляется с перевариванием тёплой еды.

«От жирной холодной пищи может появиться тяжесть в животе или усилиться дискомфорт при расстройствах», – пояснила Кашух.

Ещё один важный момент, добавила она, – это правила хранения. Опасность, подчеркнула врач, возникает, если блюдо не съели сразу после приготовления и оставили при комнатной температуре.

Чтобы минимизировать риски, специалист рекомендует либо употреблять еду горячей, либо быстро охлаждать и хранить при температуре не выше плюс 5 градусов.

Кроме того, Кашух обратила внимание на влияние температуры еды и напитков на состояние ротоглотки, гортани и пищевода.