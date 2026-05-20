Почему в жару отекают ноги и что с этим делать

Летом часто ноги могут отекать из-за жары, это нормальная реакция организма. Но отеки можно предотвратить пятью способами: вертикальный дренаж, контрастный душ, обильное питье, эластичная компрессия и отказ от капрона, рассказал «Газете.Ru» врач, доцент Пироговского университета Ярослав Гурин.

«Кровь от ног поднимается к сердцу по глубоким венам. Внутри этих вен есть кармашки-клапаны. Они открываются только вверх и не пускают кровь обратно вниз. Но жара расширяет сосуды (так организм пытается охладиться, сбросив тепло через кожу). Вены становятся шире, их стенки расслабляются. Клапаны перестают смыкаться плотно, в итоге кровь просачивается обратно вниз. Кровь застаивается, ее жидкая часть (плазма) просачивается через стенки вен в окружающие ткани. В норме лимфатическая система это выкачивает. Но в жару не справляется», — объяснил врач.

Кроме того, летом люди меньше двигаются, потеют и теряют жидкость — все это усиливает застой лимфы.

«Вы не можете отключить жару, но вы можете помочь своим венам и лимфе. Первый совет: вертикальный дренаж. Лягте на спину, поднимите ноги на подушку или стену так, чтобы ступни были выше сердца (на 30-40 см). Лежите 15 минут. Жидкость легче вернется обратно в грудной лимфатический проток под силой тяжести. Второй совет: контрастный душ. В душе направьте струю прохладной воды на голени на 10 секунд, затем теплой (комнатной) на 10 секунд. Повторить 5 раз. Это гимнастика для сосудистой стенки. Но при варикозной болезни контрастный душ на ноги противопоказан», — рассказал врач,

Третий совет — пить больше воды. Четвертый и пятый — отказаться от капрона или другой узкой одежды и начать носить компрессионное белье.