Гастроэнтеролог рассказала, что полезно и вредно добавлять в творог

Творог является популярным продуктом для здорового завтрака, но даже его можно испортить неправильными добавками. Какие ингредиенты превращают творог из суперфуда в проблемный продукт, в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Многие любят добавлять в творог апельсины, грейпфруты, киви или кислые ягоды. Однако фруктовые кислоты заставляют творожный белок сворачиваться — он становится плотнее и тяжелее переваривается. У людей с повышенной кислотностью желудка или чувствительным пищеварением после такой еды могут появиться изжога, дискомфорт или тяжесть.

Сами по себе сладкие добавки не страшны при умеренном употреблении, но вместе с творогом легко незаметно съесть слишком много сахара. Диетологи рекомендуют не более 50 граммов в сутки (примерно две столовые ложки с горкой). Две чайные ложки мёда или варенья с горкой — это уже 25-30 граммов сахара. Превысив норму, вы превращаете полезный завтрак в калорийный десерт.

Классическое сочетание творога со сметаной достаточно калорийно. Одна-две ложки вреда не принесут, но ежедневное употребление в больших объёмах может незаметно превысить суточную калорийность. Врач советует либо ограничиваться малым количеством, либо выбирать менее жирные варианты.

Гастроэнтеролог советует выбирать для комбинации с творогом бананы, груши, манго, дыню, некислые ягоды, орехи, отруби, семена льна или подсолнечника — они обогащают блюдо клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и витаминами группы В.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.