Гастроэнтеролог рассказал, кому противопоказана руккола
Руккола считается одним из самых популярных ингредиентов для салатов и полезных блюд. Однако, несмотря на богатый состав и пользу для организма, эта зелень подходит далеко не всем. О том, кому стоит отказаться от употребления рукколы, в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.
По словам эксперта, руккола богата активаторами транскрипционного фактора, что обеспечивает хемопротекцию — защиту организма от негативного воздействия химических веществ. Такой продукт полезен для профилактики некоторых заболеваний, однако при ряде состояний его употребление может нанести вред.
Владимир Логинов перечислил чёткие медицинские противопоказания.
- Мочекаменная болезнь (кальций-оксалатный нефролитиаз). При этом заболевании в почках образуются камни из солей кальция и щавелевой кислоты (оксалатов). Руккола может усугубить ситуацию.
- Подагра (гиперурикемия). Это форма воспалительного артрита, при которой мочевая кислота накапливается в тканях организма из-за метаболических нарушений, поражая суставы.
- Приём антикоагулянтов — препаратов, регулирующих свёртываемость крови и предотвращающих закупорку сосудов тромбами. Пациентам на такой терапии от рукколы лучше отказаться.
- Гастрит, язвенная болезнь и повышенная кислотность желудка. В этих случаях продукт также противопоказан.
Врач подчеркнул, что при наличии перечисленных заболеваний перед включением рукколы в рацион необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
