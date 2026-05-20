Гастроэнтеролог рассказал, кому противопоказана руккола

Руккола считается одним из самых популярных ингредиентов для салатов и полезных блюд. Однако, несмотря на богатый состав и пользу для организма, эта зелень подходит далеко не всем. О том, кому стоит отказаться от употребления рукколы, в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, руккола богата активаторами транскрипционного фактора, что обеспечивает хемопротекцию — защиту организма от негативного воздействия химических веществ. Такой продукт полезен для профилактики некоторых заболеваний, однако при ряде состояний его употребление может нанести вред.

Владимир Логинов перечислил чёткие медицинские противопоказания.

Мочекаменная болезнь (кальций-оксалатный нефролитиаз). При этом заболевании в почках образуются камни из солей кальция и щавелевой кислоты (оксалатов). Руккола может усугубить ситуацию. Подагра (гиперурикемия). Это форма воспалительного артрита, при которой мочевая кислота накапливается в тканях организма из-за метаболических нарушений, поражая суставы. Приём антикоагулянтов — препаратов, регулирующих свёртываемость крови и предотвращающих закупорку сосудов тромбами. Пациентам на такой терапии от рукколы лучше отказаться. Гастрит, язвенная болезнь и повышенная кислотность желудка. В этих случаях продукт также противопоказан.

Врач подчеркнул, что при наличии перечисленных заболеваний перед включением рукколы в рацион необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.