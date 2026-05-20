Топ-5 утренних ошибок гипертоников

Некоторые утренние действия могут повышать давление у людей 50+, их следует избегать.

«Резкий подъем с постели может вызвать утренний скачок давления, особенно опасный для пожилых людей. Замена: вставать медленно, посидеть на краю кровати 1-2 минуты перед тем, как встать. Курение сразу после пробуждения - повышает давление на 10/8 мм рт.ст. в течение 15 минут, а в сочетании с кофе эффект усиливается и длится до 2 часов. Замена: отказ от курения или перенос на более позднее время (хотя лучше полностью отказаться)», - сообщила «Свободной Прессе» врач-кардиолог Валерия Тхорикова.

Употребление большого количества кофеина натощак - у людей, не привыкших к кофеину, может повысить давление на 8/6 мм рт.ст. на 3 часа. Замена: ограничить потребление до 1-2 чашек кофе в день, пить после еды, или перейти на декофеинизированный кофе.

«Интенсивная физическая нагрузка сразу после пробуждения - может вызвать чрезмерный утренний скачок давления. Замена: легкая растяжка или умеренная прогулка; интенсивные упражнения лучше перенести на более позднее время дня. Пропуск завтрака или поздний прием пищи - нарушает циркадные ритмы и может повышать давление. Замена: регулярный завтрак в одно и то же время с продуктами из диеты DASH», - резюмировала врач.

