Кардиолог предупредила об угрозе сосудам и сердцу в жару

Главная задача во время прогулок в жару — не навредить сердцу и сосудам, выполняя несложные правила для сохранения здоровья, рассказала главный кардиолог Минздрава ДНР, к.м.н. Валентина Гавриляк. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Врач посоветовала не появляться на улице в пик солнечной активности с 12 до 16 часов и находиться под прямыми солнечными лучами дольше 15-20 минут подряд. Также она порекомендовала одеваться в светлую и свободную одежду из натуральных тканей, а на голову обязательно надевать головной убор, чтобы избежать резкого понижения давления от перегрева и сократить нагрузку на миокард.

«Что касается питья, то идеальный вариант — это вода комнатной температуры или слегка прохладная. Ледяные напитки могут вызвать спазм сосудов и заболевания горла. В жару можно выпивать до 3-3,5 литра, а при интенсивных физических нагрузках — еще больше. Оптимально выпивать в жаркую погоду — не менее 40 миллилитров на каждый килограмм массы тела. От алкоголя и сладкой газировки лучше отказаться — они только вредят сердцу. Также не стоит увлекаться жирной калорийной едой, а вместо этого есть больше овощей и фруктов», — рассказала кардиолог.

«Не надо после жары сразу заходить под холодный поток воздуха от кондиционера или под ледяной душ, потому что это может вызвать спазм сосудов и перегрузку сердца», — Валентина Гавриляк, кардиолог.

Врач отметила, что перед попаданием в прохладное помещение сначала лучше немного отдохнуть в тени, а при использовании кондиционера разница с уличной температурой не должна превышать пяти-семи градусов. Кроме того, она призвала отказаться от курения, так как никотин сужает сосуды сердца, которому и так тяжело в жару. Также Гавриляк подчеркнула, что особую осторожность в жару нужно соблюдать людям с больным сердцем, высоким давлением и тем, кто перенес инфаркт или инсульт, а также диабетикам, пожилым и тем, у кого лишний вес.

