Доктор Мясников развеял популярный миф о йодной сетке

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников прокомментировал популярное мнение о том, что йодная сетка помогает устранить нехватку йода в организме. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалист развеял этот миф.

В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников спросил у гостьи передачи, можно ли восполнить дефицит йода с помощью йодной сетки. Девушка ответила отрицательно. С ней согласился врач.

«Молодец, правильно. Вот эти все йодные сетки никак [не устраняют нехватку йода в организме]. Вообще йод должен поступать через еду: йодированную соль, йодированную воду, овощи, фрукты, морепродукты и так далее», — заявил он.

Ранее Мясников призвал женщин с осторожностью относиться к препаратам, содержащим йод. Ведущий предупредил, что прием таких лекарств без контроля врача может привести к нарушению работы щитовидной железы.