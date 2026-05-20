Как спорт влияет на психику

Любой вид физической нагрузки благоприятно влияет на общее эмоциональное состояние человека. Об этом рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

— Регулярная физическая активность в любом виде спорта положительно влияет на общее состояние здоровья и психоэмоциональное благополучие, — отметил специалист.

По словам психолога, йога подойдет тем, кто хочет улучшить баланс, концентрацию и осознанность. Этот вид спорта способствует расслаблению и снижению стресса. Для улучшения самооценки и уверенности в себе стоит выбрать баскетбол. Он также способстует развитию ловкость, скорости реакции и командных навыков, передает «Радио 1».

Шамсутдинов подчеркнул, что для людей, страдающих проблемами со сном, подойдет плавание. Оно снижает уровень стресса и тревожности, а также расслабляет почти все группы мышц.

Для борьбы с агрессией лучше отдать предпочтение боевым искусствам. Занятия этим видом спорта также улучшает дисциплину.

Однако приступать к тренировкам после весны следует с осторожностью, так как организм перестраивается из-за изменений погоды, светового дня и гормонального фона. Как правильно начать заниматься спортом после зимнего перерыва, рассказал врач-кардиолог, врач функциональной диагностики отделения кардиологии и терапии научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Шарифзод Бехрузи Файзали.